Zwei Autos mit Totalschaden und ein Strafverfahren gegen einen 35-Jährigen sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Montagabend in der Glanstraße Schönenberg-Kübelberg ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Brücken unterwegs, als er mit seinem Wagen auf einen parkenden Fiat Lancia auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat rund sechs Meter nach vorne geschoben, berichtet die Polizei. An beiden Autos entstand Totalschaden – geschätzt 11.000 Euro –, der 35-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Unfallverursacher betrunken unterwegs war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten.