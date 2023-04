Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was mit dem Großteil der ergaunerten Ware geschehen ist? Darüber lässt sich zurzeit nur spekulieren. Auch sonst sind noch so einige Fragen offen bei der Aufarbeitung eines großangelegten Fall von Betrugs, an den sich das Amtsgericht Landstuhl gemacht hat. Vorm Jugendschöffengericht sind nun drei der vier Beschuldigten verurteilt worden. Die mutmaßliche Haupttäterin allerdings, die blieb dem Verfahren fern.

Mehr als drei Jahre liegen die Verfehlungen bereits zurück. Damals, von März bis Juni 2018, soll das Quartett aus dem südlichen Landkreis Kusel einen großen Fotoartikel-Dienstleister