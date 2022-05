Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, mit der Unbekannte im Landkreis Kusel auf Opfersuche sind. Bei der Inspektion Kusel und bei der Wache in Schönenberg-Kübelberg haben sich laut Polizei seit Mittwoch mehrere Bürger gemeldet, weil sie einen dubiosen Anruf erhalten haben. Den Anrufern ging es in allen Telefonaten um die Ankündigung eines Beratungsgesprächs über die Energiewende und die Nutzung von Solarstrom. Die Angerufenen wurden von dem angeblichen Mitarbeiter des Energiekonzerns im Verlauf der Gespräche darum gebeten, „Berater“ in ihre Wohnungen zu lassen.

Die Polizei warnt nun, dass es sich um Betrugsversuche handeln könnte. Keinesfalls sollten Bürger fremde Personen in die Wohnung lassen und keine persönlichen Daten preisgeben.