Für die Jugendherberge auf der Burg Lichtenberg wird ein neuer Betriebsleiter gesucht. Das bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der bisherige Leiter sei langfristig erkrankt. Derzeit leite Torsten Graupner aus der Zentrale in Mainz kommissarisch das Haus bei Kusel. Graupner kennt die Burg Lichtenberg gut. Er war dort Betriebsleiter von 2005 bis 2014, ehe er nach Altleiningen wechselte und dann nach Mainz. Geditz geht davon aus, dass die Stelle in Thallichtenberg noch im Herbst neu besetzt wird.