Die Lauterecker Polizei wurde am Mittwoch von einem Zeugen auf eine bekannte Betrugsmasche aufmerksam gemacht. Der Zeuge meldete Autofahrer, die im Bereich der B420 Autos anhielten und bei deren Fahrer um Geld bettelten. Eine Streife traf die polizeibekannten Personen mit ihrem Toyota in der Hauptstraße an. Bei der Kontrolle wurden noch mehrere originalverpackte Uhren festgestellt. Auch dies sei typisch für diese Bettler-Masche, da teilweise als Gegenleistung für Bargeld minderwertiger Schmuck oder Uhren angeboten werden, teilte die Polizei mit.