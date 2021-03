Ein Fall aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zeigt, dass der Enkeltrick immer noch aktuell ist – und funktionieren kann. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Seniorin am Montagnachmittag mehrfach von ihrer angeblichen Enkelin angerufen. Die Unbekannte habe der Frau eine Geschichte vom spontanen Kauf einer Eigentumswohnung erzählt und ihre Großmutter um mehrere zehntausend Euro gebeten. Das Geld benötige sie für die Anzahlung, sonst käme der Kauf nicht zustande. Nach Angaben der Polizei wollte die 81-Jährige die Summe zunächst nicht herausgeben, ließ sich nach weiteren Anrufen aber überreden. Sie ging zur Bank und hob einen fünfstelligen Betrag ab. Das Geld übergab die Geschädigte einer angeblichen Mitarbeiterin eines Notars an einem öffentlichen Platz in ihrem Wohnort. Am Abend sei ihr die Sache dann doch komisch vorgekommen. Ein Anruf bei ihrer „richtigen“ Enkelin bestätigte, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.