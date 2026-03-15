„Große Sympathie“ hegt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder für eine Idee, die den Norden des Landkreises Kusel der Rhein-Main-Region näherbringen soll.

Während auf dem Radweg vor dem IGM-Gelände ein Polizeifahrzeug auf und ab fährt, läuft innen beim Besuch von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Begrüßung der geladenen Gäste aus der Wirtschaft und der Politik. Unter anderem sitzen neben der IGM-Geschäftsführung, Michael Groß und Gunter Mohr, auch Sabine Bittmann, Inhaberin von Bito, Silvia Martin, Geschäftsführerin von Möbel Martin, und ein Vertreter von KOB mit am Tisch.

Verkehrsminister Schnieder erklärt vorab, dass in der Bundesregierung eine Lösung für das „Spezialproblem“ von IGM gefunden worden sei – zumindest, was die Draisinenstrecke angeht, die möglicherweise künftig mitten durchs Werk laufen wird. Das bestätigt IGM-Geschäftsführer Michael Groß wenig später: „Es gibt gute Lösungsansätze, mit denen wir leben könnten und die das Projekt realisierbar machen könnten.“ Wenn nun noch beim Thema Wasserwirtschaft ein Schritt auf das Unternehmen zugegangen werde, „kommen wir Werk vier ein gutes Stück näher“.

Zu hören bekam der Bundesverkehrminister viel Kritik an der Verkehrsanbindung in der Region. Foto: Benjamin Ginkel

IGM wie auch Bito und KOB müssen ihre Produkte aus Medard, Meisenheim und Lauterecken in die Welt bringen. Und das muss laut Groß „alles über die katastrophale verkehrstechnische Anbindung, die wir hier haben“. Konkret geht's um die Strecke von Meisenheim nach Bad Sobernheim, also von der B420 zur B41. Derzeit rollt der Schwerlastverkehr dort durch eine Vielzahl von kleinen Dörfchen im Landkreis Bad Kreuznach – wo nach Aussage von Groß immer wieder Lastzüge in den teils engen Straßen stecken bleiben.

Neun Kilometer neue Straße

Dem pflichtet Landtagskandidat Otto Rubly bei, der den Verkehrsminister nach Medard eingeladen hatte: „Diese Verbindung würde es Unternehmen in der Region leichter machen. Wirtschaft siedelt sich nur an, wenn Transportwege da sind.“ Einen weiteren Aspekt bringt Bettina Dickes, Landrätin von Bad Kreuznach, vor: „Was den Menschen in den Dörfern momentan an Verkehr zugemutet wird, ist eigentlich unmöglich.“ Die Ortsstraßen seien auf eine solche Belastung und den Schwerlastverkehr überhaupt nicht ausgelegt, ergänzt der Ortsbürgermeister von Abtweiler, Peter Michel: „Eine solche Nahe-Glan-Spange würde 15 Ortschaften spürbar von Verkehr entlasten.“ Dafür sei lediglich eine neun Kilometer lange neue Straße notwendig.

Otto Rubly hatte den Bundesminister nach Medard eingeladen. Foto: Benjamin Ginkel

Schnieder stärkt ihnen den Rücken: „Deutschland ist nicht nur Berlin und die Metropolen.“ In ländlichen Regionen blieben die Menschen weiter auf den Individualverkehr angewiesen: „Deshalb brauchen wir vernünftige Straßen.“ Der Verkehrsminister habe „große Sympathie“ für das Projekt, „denn mit einer guten Verkehrsanbindung floriert auch die Wirtschaft“. Nun brauche es mehr als eine Machbarkeitsstudie, um die nächsten Schritte zu gehen, betont Schnieder: „Die Parlamente müssen das nun einbringen.“ Er ruft die handelnden Personen, also Ortsgemeinde- und Verbandsgemeinderäte sowie die Landräte, auf: „Fangen Sie an! Das kann der Bund nicht machen.“

Unterstützung für Bahnstrecken-Reaktivierung

Während Groß wenig von einer möglichen Reaktivierung der Glantalbahn hält – und das recht deutlich ausdrückt –, zeigt sich Schnieder diplomatischer: „Berlin entscheidet nicht über die Reaktivierung einer Bahnstrecke, aber wir finanzieren das mit. Wenn die Reaktivierung wirtschaftlich ist und der Wille dazu vor Ort da ist, dann unterstützen wir das.“ Doch auch hier werde die Entscheidung in der Region getroffen, gemeinsam mit dem Land. Schnieder: „Ich finde es auch sehr gut, dass diese Entscheidungen vor Ort getroffen werden.“

Der Mobilitätsmanager des Landkreises Kusel, Karl-Heinz Schoon, spricht den Verkehrsminister auf die Lautertalbahn an, die immer wieder mit Zugausfällen oder dem Einsatz von veralteten Zügen für Schlagzeilen sorgt: „Wir fühlen uns abgehängt.“ Schnieder nimmt auch hier wieder die politischen Gremien in die Pflicht: „Gehen Sie an den Verbund, gehen Sie an das Land ran, damit sich das bessert.“