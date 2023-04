Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz geräuschlos hat der Wolfsteiner Campingplatz den Besitzer gewechselt: Am 1. September haben Antonia und Achim Jung von Petra und Reginald Burgers übernommen. Was das neue Betreiberpaar plant, ist nicht bekannt. Man habe erst im nächsten Jahr Zeit für die RHEINPFALZ, hieß es auf Anfrage.

Noch im vergangenen Jahr haben die Burgers in „Camping am Königsberg“ investiert: mit Holzschindeln verkleidete Iglus, Tiny Houses (kleine Häuser). Sie wollten so auf neue