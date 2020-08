Der Mann aus Odenbach, der beschuldigt wird, seine 75-jährige Ehefrau im Schlaf mit einer Eisenstange erschlagen zu haben, konnte noch nicht verhört werden. Das sagte am Montag die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach einem schweren Verkehrsunfall, den der Mann wohl in selbstmörderischer Absicht am Morgen des 26. Juli verursacht hatte, liege er nach wie vor auf der Intensivstation einer Klinik. RHEINPFALZ-Informationen zufolge hatte der 60-Jährige Mitarbeitern des Rettungsdienstes, die ihn nach dem schweren Unfall zwischen Medard und Odenbach aus dem total zerstörten Autowrack befreiten, gesagt, er habe seiner Frau etwas angetan. Sie wurde in der gemeinsamen Wohnung erschlagen aufgefunden. Daraufhin wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen Verdachts des Heimtückemords erlassen.