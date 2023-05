Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema, das die Bürger in Blaubach aktuell am meisten beschäftigt, ist am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung nur gestreift worden. Die Bescheide für den Straßenausbau Am Äckerchen sorgen aber weiterhin für Diskussionen, wie rund ein Dutzend Zuhörer bewiesen. Für Aufklärung konnte Ortsbürgermeister Andreas Lutz allerdings noch nicht sorgen.

Wie berichtet, fühlen sich zahlreiche Blaubacher ungerecht behandelt, nachdem im Mai die Bescheide für die Ausbaubeiträge versandt wurden. Die Zahl der bei