Der Anteil der vollständig geimpften beziehungsweise von Corona genesenen Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Kusel liegt bei 92,6 Prozent. Das teilt der Kuseler Landtagsabgeordnete Oliver Kusch mit und bezieht sich damit auf Zahlen des Sozialministeriums. Bundesweit liegt Rheinland-Pfalz mit seiner Impfquote von gut 92 Prozent damit in der Spitzengruppe aller Bundesländer, heißt es in der Meldung. Sozialminister Alexander Schweitzer hatte zuvor informiert, dass davon wiederum 69 Prozent geboostert sind.

Rheinland-Pfalz sei eines der ersten Bundesländer, das den Impfstatus von Mitarbeitenden sowie Bewohnern in den Einrichtungen vor Ort verpflichtend abgefragt hat. Der vollständige Impfschutz der Bewohner von Pflegeeinrichtungen liege bei rund 95 Prozent, davon hätten 88 Prozent eine Booster-Impfung. Stichtag war der 21. Januar. Das Monitoring läuft laut Sozialministerium seit November, alle zwei Wochen werden die Impfquoten abgefragt. Vorm Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März würden steigende Quoten bei Beschäftigten in Einrichtungen in der ambulanten Pflege erwartet, hatte Schweitzer erklärt.