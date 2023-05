Zweimal haben Mitarbeiter des Textilherstellers KOB ihre Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt, um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern der Textil- und Bekleidungsindustrie mehr Nachdruck zu verleihen. Offenbar mit Erfolg: Wie eine Sprecherin der IG-Metall mitteilt, erhalten die Beschäftigten bei KOB künftig mehr Geld. So sei in den Verhandlungen ein deutliches Plus bei den Einkommen vereinbart worden. Es werde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1500 Euro ausbezahlt. Zudem werde der Lohn in zwei Stufen dauerhaft um 8,5 Prozent steigen. Davon profitierten der IG-Metall zufolge besonders niedrigere Einkommen wegen eines vereinbarten Mindestbetrags von 230 Euro. Weiterhin werde die Ausbildungsvergütung angehoben, und bei der tariflichen Altersteilzeit erhöht sich der Aufstockungsbetrag in zwei Stufen auf 750 Euro.