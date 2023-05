Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neue Hoffnung für den Beschuldigten und wohl eine neuerliche Aussage-Tortur für die wichtigste Zeugin: Das sind die Vorzeichen für die Hauptbeteiligten einer Berufungsverhandlung, die am Mittwoch vor dem Landgericht in Zweibrücken beginnt. Der heute 35 Jahre alte Unternehmer soll vor fast genau zwei Jahren seine damalige Mitarbeiterin in einer Wohnung nahe des Ohmbachsees vergewaltigt haben.

Für die drei Richter in Landstuhl gab es damals keine berechtigen Zweifel, wie der Vorsitzende betonte: Vor dem Schöffengericht war der Angeklagte am 24. Oktober 2019 wegen sexueller Nötigung