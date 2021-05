Am Montag und Dienstag macht das Berufsorientierungsmobil der Handwerkskammer der Pfalz Station am Schulzentrum auf dem Kuseler Roßberg.

An diesen Tagen werden Einzelberatungen für Schüler angeboten, die in diesem Jahr noch eine Ausbildungsstelle suchen. Das Mobil hat nicht nur spannende und lehrreiche Mitmachaktionen im Gepäck, sondern auch eine große Palette an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. Mit vor Ort sind zwei Ausbildungsexpertinnen der Handwerkskammer, die den Start der Schüler in die Ausbildung begleiten und ihnen hilfreiche Tipps für den Übergang von der Schule in die Ausbildung geben. Die Schüler bekommen so die Möglichkeit, letzte Fragen vor dem Ausbildungsstart zu klären oder eine freie Lehrstelle zu finden.

Mit Abstand und Maske

Wie die Handwerkskammer mitteilt, richtet sich das Angebot an Schüler der Berufsbildenden Schule sowie die Schüler der Realschule plus, hauptsächlich des Berufsreifezweigs. Die Einzelberatungen starten um 9.35 Uhr auf dem Schulhof der BBS. Pro Schüler sind 15 Minuten eingeplant. Das Ende der Veranstaltung soll an die Nachfrage angepasst werden. Die beiden Expertinnen der Handwerkskammer beraten die Schüler coronakonform – mit Plexiglasschutz, Abstand und Maske – parallel an Beratungstischen.