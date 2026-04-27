Das Thema Wirtschaft kann trocken sein. Nicht so an der Berufsbildenden Schule Kusel (BBS). Dort hat die elfte Klasse die Schülerfirma LOC8 gegründet.

Wissen Sie noch, wo Sie ihren ersten Kuss bekommen haben? Oder vielleicht den Heiratsantrag? Es sind vielfach solch romantische Momente, die die Schülerfirma LOC8 auf kleinen Acryl-Täfelchen mit Landkarte und individuellem Text vertreiben möchte. LOC8 ist ein Wortspiel mit der Zahl acht und steht für das englische locate (lokalisieren, Standort finden). Die Idee für die Schülerfirma ist Ende 2025 entstanden, Anfang 2026 ist sie dann an den Start gegangen. Die 15 Elftklässler der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft haben Abteilungen wie Marketing, Verkauf, Finanzen, Buchhaltung und Produktdesign gegründet – bereits am Valentinstag wurden Verkaufsaktionen durchgeführt.

Doch was genau verkauft LOC8? Besondere Orte und Erinnerungen werden auf einer kleinen Karte mit Koordinaten sichtbar gemacht, erläutert Nicolas Gollnau. Der 26-Jährige bezeichnet sich scherzhaft als Opa unter den Elftklässlern. Er fungiert zusammen mit Oliwia Sacharczuk als Geschäftsführer von LOC8. Begleitet wird die Schülerfirma von zwei Patinnen: Lehrerin Silvia Jung, die den auf die Region zugeschnittenen „Standortspezifischen Unterricht“ anbietet, sowie Janine Cloos, kaufmännische Abteilungsleiterin an der BBS. Vor einigen Jahren konnte die BBS bereits Erfahrungen mit der Schülerfirma „Körn me on“ machen, die Müsli-Riegel produziert hatte.

Die Folien können ausgetauscht werden

Zurück zu den LOC8-Produkten: Zwischen zwei transparente Acryltäfelchen wird eine Folie mit Karte und Text eingeschoben, erläutern die Schüler-Geschäftsführer. Das Teil ist auf einem Holzfuß verankert, der in der Werkstatt der BBS hergestellt wird. Im Blick, also auf der ausgedruckten Folie im Postkartenformat, hat das Schülerprojekt vor allem die besonderen Lebensmomente – vom Kennenlernort bis zum Lieblingsplatz in der Heimat. Dekoriert werden die Ansichten dieser Orte auf dem Täfelchen mit den geografischen Koordinaten und einer persönlichen Botschaft. Die Designobjekte sind individualisiert und werden nur auf Nachfrage hergestellt. Nach Belieben können die Folien ausgetauscht und aktualisiert werden. „Mit unseren Erinnerungsfenstern wollen wir Kusel bekannter machen“, erläutert Gollnau – auch im Hinblick auf den Tourismus.

Zur Finanzierung hatte IW Junior, Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft, Anteilscheine ausgegeben, mit denen Unterstützer der Schülerfirma mit fünf oder zehn Euro helfen können. Dieses Startkapital sei zunächst in Rohstoffe und Ausrüstung investiert worden. Logo und Aufsteller haben die Schüler schon. Auch die Firmenkleidung – blaue T-Shirts – ist vorhanden, ebenso wie Bestellformulare und weitere Anteilscheine. Nun sollen noch Flyer und Werbematerial hinzukommen. Was der Schülerfirma auch noch fehlt, ist ein eigener Drucker.

Bisher rund 600 Euro eingenommen

Nach der Kalkulation der Schüler werden die einzelnen Täfelchen für 7,50 Euro pro Stück verkauft. Bei Verkäufen und Aktionen sind laut Gollnau bisher rund 600 Euro eingenommen worden. Für den Muttertag sei eine Aktion geplant.

Weitere Produktideen, wie etwa Schlüsselanhänger, würden noch entwickelt. Die Produkte könnten Firmen auch als Werbegeschenke nutzen, meinen die Schüler. Daher kümmert sich LOC8 aktuell um Kooperationen mit Unternehmen. Der Landkreis könne ebenfalls profitieren – vor allem in touristischer Hinsicht, erläutern die Geschäftsführer. Die Schüler entwickeln bereits Ideen für eine digitale Landkarte. Darauf könnten Bilder und Videos gezeigt werden, die deutlich machen, was der Kreis alles zu bieten hat, so die Vorstellung von LOC8.

Wie in einem echten Start-up

Die Schülerfirma zeige, dass Ideen, Unternehmergeist und Innovation auch in einer ländlichen Region wie Kusel entstehen können, betont Silvia Jung. Die Schüler sammeln in den zwei Wochenstunden sowie zusätzlicher Unterrichtszeit für die Firma Erfahrungen in Marketing, Vertrieb, Produktion, Finanzen und Teamarbeit – wie in einem echten Start-up. Das Projekt stärke unternehmerisches Denken, regionale Verbundenheit und Zukunftsperspektiven für junge Menschen in der Westpfalz, sagen die Firmen-Paten der BBS.

Info

Kontakt zur Schülerfirma kann man per E-Mail an loc8@bbs-kusel.de oder über Instagram #loc8.bbskusel aufnehmen.

