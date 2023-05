Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Musiker Bernd Basmer bringt am Freitag sein erstes Soloalbum auf den Markt. Als Teil mehrerer Bands hat er viel Erfahrung in der Musikwelt gesammelt, auch schon Alben herausgebracht. Nur noch kein eigenes. Nun aber geht ein langgehegter Traum in Erfüllung.

„Es ist fast so, wie ein Kind zur Welt zu bringen“, sagt der 52-jährige Basmer mit einem Schmunzeln. Die Vorfreude auf die Veröffentlichung seines ersten Soloalbums mit dem Titel „Music“