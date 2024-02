Zwischen ihren Auftritten in Köln und Freiburg gastierte die Postpunkband Isoscope am Samstag im Kuseler Kulturzentrum Kinett.

Postpunk ist eine Musikbewegung, die Ende der 70er/Anfang der 80er Jahr aus dem Punk hervorging. Bei Isoscope handelt es sich um ein Quartett, dessen Musiker nur ihre Vornamen verraten. Neben Frontmann Philipp (Gitarre, Gesang) gehören Bonnie (Schlagzeug, Gitarre, Gesang), Konstantin (Gitarre, Keyboards, Klarinette, Schlagzeug, Gesang) sowie Merle (Bass, Gesang) dazu. Die vier Berliner stellten zum größten Teil ihr im November erschienenes Album „Conclusive Mess“ vor. Es ist nach dem Debut „Ten Pieces“ das zweite Album der Band. Mit ihrem Auftritt traf Isoscope den Geschmack des gut gelaunten Publikums, das sich sichtlich an den Songs wie „Tabula Rasa“, „How Do You Know“, „Pain Simulator“ erfreute. Wer auf den Geschmack gekommen ist, muss nicht lange auf einen weiteren Auftritt im Kuseler Kinett warten, bereits am Samstag, 11. Februar, wird mit Powerplant eine weitere Postpunkband erwartet, diesmal aus Großbritannien, dem Geburtsland der Musikbewegung.