Ein wenig internationalen Berlin-Charme konnte man am Donnerstag beim Konzert der Gruppe Gym Tonic im Kuseler Kinett erspüren. Die drei Musikerinnen und ihr männlicher Mitstreiter aus Kanada und Frankreich mit Wohnsitz in der deutschen Hauptstadt eroberten, in Pfadfinderuniformen gehüllt, mit ihrer höchst energischen Mischung aus Punk und New Wave in kürzester Zeit das Publikum. Ausgetanzt und durchgeschwitzt ging es dann ebenso Berlin-typisch unkonventionell am Merchandise-Stand weiter: Wem eine Vinyl-LP oder ein Original-Gym-Tonic-Pfadfinderhemd nicht reichte, der konnte sich gleich vor Ort vom eigens mitgebrachten Tätowierer Bandlogos auf der Haut verewigen lassen. Prädikat: besonders extravagant.