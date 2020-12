In der Bergstraße ist weiterhin der Unmut groß, weil die Kosten für den Straßenausbau nicht rückwirkend über die wiederkehrenden Beiträge finanziert, sondern mit einem Einmalbetrag auf die Anlieger umgelegt werden.

„Die wenigsten Bewohner der Bergstraße stehen mit der Entscheidung der Einmalzahlung für den Straßenausbau besser da als mit den wiederkehrenden Beiträgen.“ Das steht in einem offenen Brief, den 16 Bürger unterschrieben haben. Sie machen damit ihrem Unmut über den Beschluss des Ortsgemeinderates Schönenberg-Kübelberg vom November Luft.

Nur mit knapper Mehrheit entschied das Gremium, die wiederkehrenden Beiträge nicht rückwirkend zum 1. Januar 2016 einzuführen. Damit sind die Anwohner zwar 20 Jahre von den wiederkehrenden Beiträgen befreit, müssen allerdings für den gerade abgeschlossen Ausbau zahlen, zum Teil fünfstellige Beträge.

„Auf 1600 Haushalte verteilen“

Die Befürworter argumentierten mit dem Solidargedanken: Schließlich wären für den Straßenausbau dann nicht nur die Anlieger der Bergstraße, sondern alle in dem abgegrenzten Gebiet Wohnenden, sprich insgesamt etwa 1600 Haushalte, zur Kasse gebeten worden. Eine Benachteiligung für sich können die Betroffenen in diesem Fall nicht erkennen – im Gegenteil. Die finanzielle Last wäre auf wesentlich mehr Schultern verteilt worden, heißt es.

Da sich der Rat jedoch für die bisher übliche Einmalzahlung ausgesprochen hat, bleiben die Kosten an den Bergsträßlern hängen. Bei vielen Anliegern, vornehmlich Rentnern, seien das rund 15.000 Euro, die in drei Jahresraten über 5000 Euro aufgesplittet werden können. „Bei einigen reichen die Rücklagen dafür nicht aus“, heißt es in dem Schreiben.

Gut, die Hauseigentümer seien jetzt für 20 Jahre von Beiträgen befreit, räumen die Unterzeichner ein. Aber damit „fielen in Zukunft für alle anderen die Gebühren höher aus, wenn eine Straße erneuert wird, weil ihre Beiträge nicht dazu beitragen“, greifen sie den Solidaritätsgedanken auf.

In dem Schreiben wird außerdem kritisiert, dass die Straße, nicht wie im Rat geschildert „perfekt geworden“ sei. Der Bürgersteig sei von einem Meter auf zehn Zentimeter geschrumpft, gleiche an „manchen Stellen eher einem Puzzle, das nicht richtig zusammenpasst“. Insgesamt herrsche mehr „Unzufriedenheit als Zustimmung“.