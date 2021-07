Im gesamten Landkreis gibt es immer wieder Spendenaktionen für die Hochwasseropfer. Wir fassen einige zusammen.

Über 13.000 Euro kamen bisher bei der Fluthilfeaktion des Kultur- und Heimatvereins Sand zusammen – darunter die Getränkeeinnahmen beim „Sänner Musiksommer“ am Freitag. Das Geld geht in voller Höhe an die Nothilfefonds der besonders betroffenen Orte Ahrweiler und Schuld. Der Verein denkt zudem darüber nach, ob er eine Art Partnerschaft für ein kleines Projekt, etwa der Wiederaufbau eines Spielplatzes, in einer der Orte übernimmt.

5555 Euro kamen in Wiesweiler bei einer Benefiz-Veranstaltung zusammen, wie Ortsbürgermeister Ingfried Klahr freudig mitgeteilt hat. Initiiert wurde die Veranstaltung laut Klahr von „Shorty“ Jörg Thimm aus Hagen, der zurzeit in Wiesweiler seinen Urlaub verbringt und zuvor in Nordrhein-Westfalen noch Augenzeuge der Katastrophe war, von Hartmut Frank, seinen Angehörigen und Helfern sowie der „Kleine Musik“ aus Wiesweiler. Die Spendensumme sei auf das Konto des Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau zur Unterstützung der in Not geratenen Bürgern überwiesen worden.

Feiern und dabei Gutes tun – das hat sich der Feuerwehrförderverein Relsberg auf die Fahnen geschrieben. Der Gewinn aus dem Tag der offenen Tür am neuen Feuerwehr-Gerätehaus in Höhe von 1200 Euro wird den Flutopfern zugutekommen. Der in Relsberg sesshaft gewordene Künstler Gottfried Bräunling hatte eine Spendenbox gestaltet und mittels spontaner Bilderauktion zusätzliche Spenden generiert, die komplett in die Spendensumme eingeflossen sind.

Der Montagabend-Stammtisch des Gasthauses Brückenschänke in Schönenberg-Kübelberg hat spontan 320 Euro gesammelt, die an die Flutopfer gehen.