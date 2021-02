Die Waldmohrer Einwohner haben sich Gedanken gemacht, wie künftig das Bürgercafé im Erdgeschoss des W4 heißen soll, dem neuen Wohn- und Geschäftskomplex in der Weiherstraße gegenüber des Marktplatzes. Bislang seien mehr als 40 verschiedene Vorschläge eingegangen, sagte Stadtbürgermeister Jürgen Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ. Unter anderem seien die Namen „Stehkragen“ und „Stadtcafé“ jeweils siebenmal vorgeschlagen worden, ergänzte Schneider. Weitere Vorschläge können – unter Angabe des eigenen Namens und der Kontaktdaten – noch bis Freitag, 26. Februar, eingereicht werden; per E-Mail an j.schneider@vgog.de oder per Post an den Stadtbürgermeister in der Rathausstraße 14. Die Stadt hat mehrere Preise ausgelobt: 50 Euro für den Sieger, 30 Euro für den Zweit- und 20 Euro für den Drittplatzierten.

Nach dem Einsendeschluss wird ein Gremium aus Ratsmitgliedern eine Vorauswahl treffen. Drei Namensvorschläge werden in der Folge dem Stadtrat präsentiert, der dann über den neuen Namen des Cafés entscheidet. Wann das Bürgercafé eröffnet, ist noch nicht klar. Im Spätsommer soll das W4 Schneider zufolge fertig sein. „Im Vertrag steht, dass die Arbeiten bis September abgeschlossen sein sollen. Derzeit spricht, nichts dagegen, dass dieses Ziel nicht eingehalten wird.“