Richtig lüften, aber wie? Nicht immer können die erforderlichen Lüftungszeiten im Alltag eingehalten werden. Daher kann es in einigen Fällen praktischer sein, eine feuchtegeregelte Lüftungsanlage einzubauen. Eine ausführliche, individuelle Beratung erhalten Ratsuchende bei der Verbraucherzentrale in einem persönlichen Beratungsgespräch. Beraten wird zu allen Fragen rund ums Heizen, Lüften und Energiesparen im Privathaushalt. Die nächste Beratung für die Bürger in Kusel findet am Donnerstag, 4. Juni, 15 bis 18 Uhr, telefonisch statt. Terminvereinbarung ist erforderlich unter 0800 6075600.