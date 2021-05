Katharina-von-Bora-Haus haben die Presbyter der protestantischen Gemeinde Kusel im Jahr 2006 ihr Gemeindehaus benannt. Sie waren mit die ersten, die so die Ehefrau Luthers auch als eigenständige, beeindruckende Persönlichkeit geehrt haben.

An die Anfänge des Gemeindehauses erinnert sich Ralf Lehr noch sehr genau, denn er war von 1999 bis 2015 Dekan in Kusel. Im Jahre 2000 kaufte die Kirchengemeinde das ehemalige Hotel „Schwan“, baute es in den nächsten Jahren für seinen zukünftigen Zweck um und weihte es mit einem Festgottesdienst ein.

Das Presbyterium habe auf seiner Sitzung im April 2006 über den Namen beraten, berichtet Lehr. Zur Auswahl standen drei Vorschläge aus der Gemeinde: Maria Magdalena, Apostel Paulus und Katharina von Bora. Da die Kindertagesstätten bereits nach Albert Schweitzer und Paul Gerhardt benannt waren, bevorzugte man den Namen einer Frau. „Nach einer intensiven Diskussion fiel die Wahl auf Katharina von Bora“, erinnert sich Lehr. Bis auf eine Enthaltung stimmten alle Presbyter für sie.

Geflohene Nonne

„Inzwischen gibt es eine Reihe von kirchlichen Einrichtungen, die nach ihr benannt sind“, erklärt Lehr. „Aber die Kuseler gehörten zu den ersten, die sich für sie entschieden.“ Dabei ging es nicht in erster Linie um die Ehefrau Luthers, sondern um eine starke Frau, die einen wichtigen Anteil an der Reformation hatte. Gerade für das Gemeindehaus, das vorher ein Hotel war, erschien der Name eine gute Wahl. Denn „Herr Käthe“, wie Luther seine Frau gelegentlich scherzhaft nannte, war für ihre Gastfreundschaft bekannt.

Wer sich über das Leben von Katharina von Bora informiert, lernt eine Frau mit einer ungewöhnlichen Biografie kennen. Sie wurde 1499 als Tochter einer verarmten sächsischen Landadelsfamilie geboren. Im Alter von fünf Jahren gab ihr Vater sie zur Erziehung in das Kloster der Augustinerchorfrauen in Brehna (heute Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld), wo sie eine gute Schulbildung erhielt. 1508 oder 1509 wechselte sie in das Zisterzienserinnenkloster Mariathron in Nimbschen bei Grimma. Dort begann sie 1514 mit dem Noviziat und wurde ein Jahr später zur Nonne geweiht.

Keinen Ehemann gefunden

Die Verbreitung der Reformation im Kurfürstentum Sachsen hatte auch Auswirkungen auf die Klöster und ihre Bewohner. In Nimbschen entschlossen sich zwölf Nonnen, das Kloster zu verlassen und flüchteten mit Hilfe eines Torgauer Ratsherrn in der Osternacht 1523. Neun Nonnen kamen nach Wittenberg, wo Luther sich bemühte, Ehemänner für sie zu finden. Bei Katharina scheiterten zwei Versuche, so dass er ärgerlich gesagt haben soll: „Welchen Teufel will sie denn haben?“ Aber schließlich war es der Reformator selbst, der sie 1525 zur Frau nahm.

Katharina, ihr Mann und die wachsende Familie durften im ehemaligen Augustinerkloster in Wittenberg wohnen. Der gute Unterricht und die praktischen Erfahrungen im Kloster bildeten die Grundlage für die Aufgaben, die auf die „Lutherin“ zukamen. Während ihr Mann sich um seine Aufgaben als Theologe und Wissenschaftler kümmerte, wurde sie der Vorstand des umfangreichen Haushaltes.

Wie ein Unternehmen

Er umfasste nicht nur die Familie, sondern auch Studenten, die bei ihr wohnten, und zahlreiche Gäste. Dabei waren die finanziellen Möglichkeiten der Familie anfangs gering. Deshalb musste möglichst viel selbst produziert und der Haushalt wie ein kleines Unternehmen organisiert werden. Zu ihm gehörten gepachtete Gärten, der Kauf eines kleinen Landgutes und ein Brauhaus, dessen Bier nicht nur die Familie versorgte.

Die Leistungen Katharinas wurden vor allem nach dem Tod ihres Mannes im Februar 1546 deutlich. Die 47-jährige Witwe mit zwei noch unmündigen Kindern kämpfte um ihr Erbe und die Berechtigung, weiterhin im Augustinerkloster zu wohnen. In den nächsten Jahren war sie zweimal gezwungen, aus Wittenberg zu fliehen: als der Krieg des Kaisers gegen die protestantischen Fürsten im November 1546 Sachsen erreichte und als sechs Jahre später die Pest ausbrach. Auf ihrer Flucht nach Torgau verunglückte ihr Fuhrwerk und sie starb an den Folgen am 20. Dezember 1552.

Keine Skulptur in Kusel

In den jüngst vergangenen Jahrzehnten wurde die Bedeutung von Katharina von Bora als selbstständiger Persönlichkeit zunehmend erkannt. Gebäude wurden nach ihr benannt, Denkmäler errichtet. Barbara und Gernot Rumpf stellen das Ehepaar auf dem Lutherbrunnen in Ludwigshafen, der 1992 errichtet wurde, beispielsweise gleichwertig dar. Während Luther in einem Buch liest, ist Katharina durch Gartenfrüchte und eine Sammlung von Küchengeräten charakterisiert. Außerdem wird sie von einem Hasen und zwei Hühnern eingerahmt. Aber sie ist nicht auf die Hauswirtschaft reduziert, sondern hält in der linken Hand in kleines Buch.

Eine Bronzeskulptur von Rumpf hätte sich auch der ehemalige Dekan für das Katharina-von-Bora-Haus gewünscht: ein Kopf mit den Gesichtern von Martin und Katharina Luther auf der Vorder- und Rückseite, der ihre Verbundenheit ausdrückt. Doch die Landeskirche war nicht bereit, das Kunstwerk als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Deshalb erinnert nur ein Druck im Eingangsbereich des Gemeindehauses an die Namensgeberin.