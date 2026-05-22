Und wer weiß: In der Rückrunde konnte Landesliga-Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach als Underdog schon einige Spiele erfolgreich bestreiten.

Zum Saisonabschluss wartet am Samstag (16.30 Uhr) der bereits feststehende Meister der Landesliga West, der VfR Baumholder, auf den TuS Bedesbach-Patersbach. Der Bedesbacher Spielertrainer David Becker ist mit der Saison „zu 100 Prozent zufrieden“ und will auch das letzte Spiel der Aufstiegssaison erfolgreich gestalten – trotz der klaren Rollenverteilung.

„Wenn im Vorfeld jemand gesagt hätte, dass wir am Schluss auf Platz sieben stehen und in der ersten Landesliga-Saison schon vier Wochen vor Schluss rechnerisch nicht mehr absteigen können, hätte ich das mit Kusshand genommen und sofort unterschrieben“, erzählt der 34-jährige Becker glücklich.

„Bepas“Coach: VfR-Team ist verdienter Meister

Im letzten Spiel der erfolgreichen Saison muss sich Beckers Team noch mal mit dem Titelträger aus Baumholder messen. Vor dem Gegner hat der Trainer Respekt, will seiner Truppe aber im Voraus nicht jegliche Chancen absprechen: „Natürlich will man immer erfolgreich Fußball spielen, das haben wir uns auch beim letzten Saisonspiel noch mal auf die Fahne geschrieben. Wir wollen nach Möglichkeit nicht verlieren, auch wenn das auswärts beim wohlverdienten Meister natürlich schwer wird“, erklärt er.

Die laut Becker „stärkste Mannschaft der Liga“ konnte bereits vergangene Woche die Meisterschaft feiern. „Die sind absolut verdient Erster geworden. Von daher erst mal auch Gratulation von meiner Seite“, betont der Trainer. Schwächen sieht er beim Gegner trotz sicher ausgedehnter Meisterfeier nicht: „Auch wenn Baumholder wahrscheinlich die vergangene Woche wenig trainiert und viel gefeiert hat, glaube ich, dass sie so viel individuelle Qualität haben, dass es sehr schwer wird.“

Becker anerkennt die Wucht des Meisters

Um etwas Zählbares mitzunehmen, geht es laut Becker weniger darum, die Schwächen des Gegners auszunutzen, als vielmehr die Stärken des VfR zu unterbinden: „Die Stärke von Baumholder ist einfach ihre Wucht nach vorne. Das haben sie im Hinspiel gegen uns auch unheimlich gut gezeigt. Da haben wir 2:0 geführt, aber gegen deren Wucht konnten wir dann einfach nicht mithalten. Da wird es in erster Linie drauf ankommen, das zu unterbinden, uns dagegen zu stemmen und gut zu verteidigen. Und gleichzeitig natürlich auch nach vorne immer wieder Nadelstiche zu setzen. Dann kann es was werden. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe: Das wird natürlich eine schwere und große Aufgabe“, unterstreicht der Trainer der „Bepas“.

Immerhin: In der Rückrunde konnte der TuS als Underdog bereits mehrere Spiele erfolgreich gestalten. Von daher ist trotz der vermeintlichen Ausgangslage alles möglich, und Beckers Team wird versuchen, die Runde erfolgreich abzuschließen.