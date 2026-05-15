Nach dem 0:3 gegen den SV Rodenbach wartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem SV Kirchheimbolanden ein schwerer Brocken auf den TuS Bedesbach-Patersbach.

Während es für den TuS Bedesbach tabellarisch nach dem gesicherten Klassenverbleib um nichts mehr geht, könnte der SV mit einem Sieg und den richtigen Ergebnissen der Konkurrenz noch mal auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken. Gegen Aufstiegskandidaten hat sich der TuS in der Rückrunde bisher von besonders guter Seite gezeigt.

Diese Leistung fordert Spielertrainer David Becker auch am Sonntag gegen den Tabellenfünften: „Dadurch, dass es das letzte Heimspiel ist, versuchen wir da natürlich noch mal alles auf dem Platz zu lassen und erfolgreich Fußball zu spielen – gerade weil es das letzte Heimspiel für diese Runde ist und wir da den Zuschauern auch ein bisschen was schuldig sind. Von daher glaube ich nicht, dass wir die Jungs für dieses Spiel groß motivieren müssen, sondern, dass da jeder gewillt ist, noch einmal erfolgreich zu sein“, so der 34-Jährige.

An die Leistungsgrenze gehen

In der Vorbereitung auf die Partie legt der Spielertrainer den Fokus nicht zwingend auf den Gegner, sondern er konzentriert sich zunächst auf seine eigene Mannschaft und betont, dass zunächst die eigene Leistung abgerufen werden muss: „Wir müssen erst mal wieder an unsere Leistungsgrenze kommen, das ist mal das A und O. Das haben wir die letzten Spiele geschafft, gegen Rodenbach nur 70 Minuten, leider keine 90. Das müssen wir alles abrufen. Da müssen wir in den Zweikämpfen total präsent sein, müssen nicht nur gegen den Ball gut arbeiten, sondern auch mit dem Ball immer wieder nach Lösungen suchen. Wenn wir das schaffen, wird es für den Gegner schwer, gegen uns zu gewinnen“, erklärte Becker.

Mit David Selesi kann der Trainer zumindest wieder auf einen seiner Top-Torjäger zurückgreifen, nachdem dieser seine Rotsperre abgesessen hat: „Ich bin generell immer froh, wenn wir vollzählig sind. Man kann dann als Trainer auch viel besser reagieren im Spiel. Das hat uns über die Runde hinweg auch getragen, dass wir da durch Wechsel immer noch mal Impulse setzen konnten. Von daher bin ich froh, wenn wir alle an Bord haben“, so Becker.