Der TuS Bedesbach-Patersbach hat in der Landesliga den Klassenverbleib bereits gesichert. Der „Bepas“-Trainer hat aber für die restlichen Spiele noch ein Ziel vor Augen.

Klassenverbleib in der Aufstiegssaison souverän gesichert, seit sieben Spielen ungeschlagen und in den letzten beiden Spielen die ersten eigenen Saisontore erzielt, der 34-jährige Bedesbacher Spielertrainer David Becker kann mit den letzten Wochen mehr als zufrieden sein. Diesen Lauf will er mit seinem Team im Saisonendspurt fortsetzen. Heute um 19 Uhr geht es zum SV Rodenbach, der ebenfalls den Klassenverbleib bereits sicher hat.

„Am Dienstag nach dem Training hatten wir eine kurze Sitzung, in der wir besprochen haben, dass wir jetzt einfach weitermachen wollen. Wir wollen ungeschlagen bleiben, das ist unser Ziel. So fahren wir jetzt auch nach Rodenbach, versuchen dann, die gleiche Leistung wie zuvor abzurufen. Es wird sicher kein leichtes Spiel, aber in der Landesliga wird es auch keine leichten Spiele geben. Von daher nehmen wir das so an, eine große Motivation an die Jungs muss ich jetzt nicht richten“, so Becker, bezüglich des vorzeitigen Erreichens des Saisonziels und einem möglicherweise damit verbundenen fehlenden Ansporn für die kommenden Spiele.

Torjäger Selesi fehlt ein letztes Mal gesperrt

Um Rodenbach wie im Hinspiel erneut zu schlagen, wird es laut dem Spielertrainer vor allem auf die eigene Zweikampfstärke ankommen, „um den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen“. Der 34-Jährige warnte zudem vor der individuellen Klasse des Gegners: „Denen dürfen wir da keinen Meter Platz lassen, sonst wird es gefährlich. Sie haben mit Sicherheit gerade ihre Stärken im Offensivspiel und da müssen wir dagegenhalten“, erklärte er.

In den vergangenen Wochen musste der Trainer auch den eigenen Torriecher wieder entdecken, da Top-Torjäger David Selesi gesperrt war. Gegen Rodenbach muss Becker noch ein letztes Mal auf seinen Stürmer verzichten. Hatte der Spielertrainer in den letzten zwei Wochen noch versucht, Selesi eins zu eins zu ersetzen, hat er sich für nun etwas anderes überlegt: „Es wird ein bisschen was an Veränderungen geben, aber was verrate ich noch nicht,“ sagte er schmunzelnd. Mit einem Sieg würden die „Bepas“ am SV vorbeiziehen.