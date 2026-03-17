Die Vorzeichen waren klar, als der Spitzenreiter SC Hauenstein am Sonntag den Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach empfing. Doch trumpften die „Bepas“ auf.

Die Rollen sollten klar verteilt sein. Während der SC in der Rückrunde drei von möglichen sechs Punkten holen konnte, stand der TuS Bedesbach noch ohne Zähler in der Restrunde da, aber Spielertrainer David Becker und sein TuS ließen sich davon nicht unterkriegen.

In der 15. Minute konnte Hauenstein durch Maximilian Seibel in Führung gehen und zunächst sah alles nach der von Becker im Voraus beschriebenen „Mammutaufgabe“ aus. Doch durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten von Maximilian Stöbener (38.) und Maximilian Dietz (41.) konnten die „Bepas“ das Spiel noch vor der Halbzeit drehen, nur um mit dem Pausenpfiff noch den Ausgleich durch Leon Schehl (45.) zu kassieren. So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Ein Zwischenstand, den Becker vor der Partie sicherlich unterschrieben hätte.

Griffig auf dem Platz

Hinsichtlich der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich der 34-jährige Spielertrainer durchweg zufrieden: „Wir waren von Anfang an total griffig auf dem Platz, vom Kopf her dabei, wir waren aktiv und haben ein gutes Fußballspiel hingelegt.“ Somit war der Zwischenstand auch nicht unverdient.

Die Gäste kamen gut aus der Pause und Maximilian Stöbener stellte kurz nach Wiederbeginn mit seinem zweiten Treffer den ursprünglichen Abstand wieder her (48.). Auch danach übten die Bedesbacher weiterhin Druck auf den Gegner aus und drängten auf das vierte Tor, doch das wollte nicht gelingen.

„Wir haben es versäumt, das 4:2 nachzulegen. Wir hatten nach dem 3:2-Führungstreffer wirklich eine sehr gute Phase mit vier bis fünf sehr guten Möglichkeiten. Da haben wir es verpasst, das Spiel an uns zu reißen. Gegen Ende, die letzten 15 bis 20 Minuten, wurde Hauenstein natürlich noch mal drückend. Um das Spiel zu gewinnen, hätten wir die Führung ausbauen müssen, in der Phase, in der wir deutlich die bessere Mannschaft waren“, erklärte Becker.

Der bittere Treffer

So hielt man den Ligaprimus weiter im Spiel und der TuS konnte das Powerplay nicht über die restliche Spieldauer durchhalten. Hauenstein lief die Zeit davon, aber sie wollten den Ausgleich unbedingt erzwingen. Und in der 86. Minute gelang dem Tabellenführer der lang ersehnte Treffer. Der Toptorjäger des SC, Christof Seibel, erzielte sein 13. Saisontor und mit dem 3:3 auch den Endstand.

„Für mich war es vor allem entscheidend, dass wir wieder eine gute Leistung zeigen nach den vergangenen zwei Wochen und das haben wir definitiv getan. Ich war total angetan von der Leistung meiner Mannschaft und gerade im Rückblick auf die letzten Wochen war das eine 180-Grad-Wende. Ich sehe das absolut als Punktgewinn an, auch wenn der Ausgleichstreffer spät fällt“, sagte der 34-Jährige nach der Partie.

Jetzt steht die Partie gegen einen weiteren potenziellen Aufstiegskandidaten an. Mit der SG Meisenheim, wartet der Tabellendritte auf den TuS.