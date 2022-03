Magdalena Benzmüller hat bei der deutschen Einzelstreckenmeisterschaft in Warendorf fünf Finalteilnahmen für die DLRG Kusel erschwommen, die damit unter den besten Sechs war.

Der Wettbewerb dient Bundestrainerin Elena Prelle unter anderem zur Nominierung der Junioren- sowie der offenen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen im September in Riccione/Italien.

Gleich mehrfach erreichte Benzmüller die Top Ten. Über 200 Meter Super Lifesaver belegte sie am ersten Wettkampftag Rang sechs, während sie im Finale über 50 m Retten Siebte wurde. Am zweiten Wettkampftag wurde sie Neunte über 200 m Hindernisschwimmen und Elfte über 100 m Lifesaver. In allen genannten Disziplinen erzielte Benzmüller neue Vereinsrekorde. Zudem gelang ihr über 100 m kombinierte Rettungsübung der Einzug ins B-Finale.

Damit hat Benzmüller, die von Andreas Kauf betreut wurde, weiter Chancen auf die WM-Nominierung. In den Osterferien nimmt sie am Pooltrainingslager des Bundeskaders in Warendorf teil.