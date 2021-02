Eigentlich sollte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Umlaufverfahren über die Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus beraten und diese auch beschlossen werden. Allerdings fand die Idee von Ortsbürgermeister Roland Bender, dieses Verfahren coronabedingt anzuwenden, wenig Gegenliebe bei den Ratsmitgliedern. Deshalb wird es jetzt am 17. März einen neuen Anlauf geben. Wie mehrfach berichtet, hatte es mit Blick auf die Benutzungsordnung im Ort schon mehrfach Diskussionen gegeben. Bis zum Termin im März will Bender zudem Auskünfte seines Vorgängers eingeholt haben, welche Projekte mit dem Geld des Feldwegehaushaltes in der Vergangenheit finanziert wurde.