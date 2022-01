Am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, außerdem Mozarts Geburtstag, findet ab 20 Uhr ein Kammerkonzert in der Fruchthalle Kaiserslautern mit dem Bennewitz Quartett statt.

2019 wurde das Bennewitz Quartett eingeladen, im Bundestag die Gedenkstunde zum Holocaust musikalisch zu gestalten. In der internationalen Kammermusikszene gilt das Quartett als der Kulturbotschafter Tschechiens. Die Musiker sind in Prag beheimatet und widmen sich in Kaiserslautern der Musik sogenannter verfemter (geächteter) Komponisten wie Schulhoff, Krasa und Ullmann sowie dem großen Streichquartett in a-moll von Mendelssohn.

Die Sicherheitsvorgaben

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Kaiserslautern und unter über www.eventim.de.

An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz. Wer in der Pause etwas trinken möchte, wird gebeten, seinen „Booster-Impfnachweis“ oder einen zusätzlichen negativen Testnachweis mitzubringen. Die Teststelle am Schillerplatz sowie weitere in der Innenstadt sind geöffnet. Es ist auch möglich, vor Ort in Anwesenheit des Ordnungspersonals einen mitgebrachten Selbsttest durchzuführen.