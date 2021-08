Das Klezmer-Trio „Duveizi“ mit den Musikern Günther Veit (Violine, Gitarre, Gesang), Dieter Zimmer (Akkordeon, Cajon) ) und Horst Durst (Klarinette) geben am Sonntag, 15. August, 17 Uhr im Konkener „Haus der kulinarischen Landstraße“ ein Benefizkonzert. Der Veranstalter, die Ortsgemeinde Konken, macht darauf aufmerksam, dass wegen der Corona-Pandemie maximal 70 Besucher das Konzert verfolgen können.

Das seit etwa zwanzig Jahre bestehende Trio tritt meist in Kirchen und Synagogen auf und ist über die Kreisgrenzen hinweg bekannt – „Duweizi“ spielte unter anderem in Kaiserslautern, Ludwigshafen, Karlsruhe und in Stuttgart. Der Eintritt ist frei. Spenden werden zugunsten der Hochwasseropfer im Kreis Ahrweiler angenommen. Der Gesamtbetrag wird unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Landeshauptkasse Mainz überwiesen.