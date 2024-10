„Wir bei Euch“ lautet die Überschrift eines Benefizkonzerts, das die Pfälzische Musikgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Protestantischen Kirchengemeinde Kusel veranstaltet. Die musikalische Soirée für Frieden, soziales Miteinander in der Welt und die Erhaltung der Stadtkirche findet am 3. November, 17 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche statt und soll dem Erhalt der Kirchentreppe dieses Bauwerks dienen.

Das Programm „Und es leuchteten die Sterne “ wird gestaltet von dem Organisten und Bezirkskantor Tobias Markutzik sowie dem Hornisten und Rezitator Peter Arnold. Es erklingt Musik von Puccini, Bach, Mozart, Pachelbel, Kirnberger, Huggens, Rachmaninoff und anderen. Daneben gibt es Sternen-Gedichte von Saint-Exupery und weiteren Sterndeutern, verspricht die Pressemitteilung weiter.

Die Pfälzische Musikgesellschaft ist für die gesamte Pfalz ein bedeutender Kulturträger, der sich nicht nur auf die Pflege von Konzertveranstaltungen konzentriert, sondern auch für den Erhalt von kulturellen Einrichtungen sowie in diesem Sinn relevanten Baulichkeiten steht. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.