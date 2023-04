Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik und Kuchen für den guten Zweck gab es am Samstag im Grieser Loungecafé Lifetime am Ohmbachsee. Die Pfälzer Band Die Üblichen Verdächtigen gab dort am Samstag ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine. Das gespendete Geld soll direkt an ein ukrainisches Waisenhaus übergeben werden.

Die Üblichen Verdächtigen heißen bürgerlich Rebecca Dahl (Gesang), Stefan Altherr (Piano), Isabell Fuchs (Gesang), Alex Wemmert (Cajon, Perkussion), Matthias Kinder