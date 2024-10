Der einzige Unterwäscheladen Kusels schließt am 8. Oktober seine Tore. Sandra Dick zieht mit ihrem Geschäft nach St. Wendel um. Doch ein bisschen Bella Nox soll bleiben.

Noch findet man im Bella Nox von Sandra Dick ein kleines Sortiment an verschiedenen Dessous, doch die roten Rabattschilder verraten, dass eine Änderung bevorsteht. Am 8. Oktober soll zum letzten Mal die Ladentür für die Kundschaft geöffnet werden. Die Perspektive in Kusel sei einfach zu schlecht, schildert Dick: „Sie sehen ja, es ist leer.“ Schon länger bemerke sie, wie die kleineren Läden der Stadt mit Herausforderungen zu kämpfen hätten. Im Gegensatz zu einigen Ladenbesitzern, die aufgrund des Alters ihre Betriebe schließen, müsse sie zukunftsorientiert denken. „Ich habe ja schließlich noch ein paar Jahre vor mir“, merkt sie schmunzelnd an. Die Entscheidung zu schließen sei ihr dennoch nicht leicht gefallen, da besonders ihre treue Kundschaft ihr sehr fehlen werde. Sie habe sich schließlich immer wohlgefühlt in Kusel, weil es hier anders als in Großstädten einfach viel persönlicher sei. Aus Dankbarkeit für die Wertschätzung, die sie erfahren habe, versuche sie, ihren Abschied mit reduzierter Ware als „Goodie für treue Kunden“ ausklingen zu lassen. Doch die Schließung des Geschäfts bedeutet nicht gleich das Ende. Mit einem Umzug in die Kreisstadt St. Wendel hofft Dick auf mehr Publikum. Auch ihr Team werde sich nicht verändern, mit Ausnahme der Tochter, die künftig stärker im Geschäft tätig werden wolle. Und so soll der kleine Familienbetrieb im Saarland neu eröffnet werden. Ihre Kundschaft habe bereits angekündigt, ihr trotz des neuen Standorts regelmäßig einen Besuch abstatten zu wollen. Für Kunden, die diese Möglichkeit nicht haben, werde bereits an einem Plan gefeilt. So soll es die Möglichkeit geben, dass einzelne Teile im Weltladen in Kusel deponiert werden und die Kunden diese abholen könnten. Ein bisschen Bella Nox bliebe der Stadt, die immer wieder Schließungen verkraften musste, dann doch erhalten.