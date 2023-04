Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Fusion zwischen Punk aus Berlin und Pop aus Brüssel erwartete die Kuseler Konzertgänger am Donnerstagabend im Kinett. Die Band Errorr tat sich mit den belgischen Kollegen von Robbing Millions zusammen, um dem Publikum den Herbst-Blues aus den Knochen zu klimpern.

Was passiert, wenn man Berliner Punk und belgischen Pop in einen Musiktopf schmeißt? Die Auflösung: Eine verdammt gute Show! Und die gab es am Donnerstag im Kinett, Denn es war ja nicht nur ein