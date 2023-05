Das SWR-Fernsehen sendet am Dienstag, 23. Mai, ab 18.45 Uhr in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ einen Beitrag über Körborn. Zwei Tage später, am 25. Mai, wird ab 18.45 Uhr ein Ortsporträt über Rathsweiler gesendet. Der Ort im Glantal biete teils prächtige ehemalige Bauernhäuser aus dem 19. Jahrhundert, teilt der SWR mit.