Das SWR-Fernsehen sendet am Mittwoch, 23. November, ab 18.45 Uhr in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ einen Beitrag über die Hauptstraße in Langenbach. In der rund zwei Kilometer langen Straße wohnen die meisten der rund 450 Langenbacher, wie der SWR mitteilt. Neben der Traditionsbrennerei gibt es in der Hauptstraße unter anderem eine Friseurin, zugewanderte Tierfreundinnen und begeisterte Flieger.