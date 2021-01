Am Samstag hat ein Fernsehteam des SWR fünf Stunden in Quirnbach gedreht. Anlass ist die Verleihung des Integrationspreises an die Ortsgemeinde für das Flüchtlingshilfe-Projekt. Der Beitrag wird am Dienstag, 12. Januar, ab 18.45 Uhr in der Landesschau gesendet.