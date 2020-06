Mit einem Sprung zur Seite hat am Sonntag eine Frau eine schmerzhafte Begegnung mit eine Auto verhindern können. Wie die Polizei berichtet, war die Frau zu Fuß auf der K4 von Schönenberg-Kübelberg nach Dunzweiler unterwegs, als ihr gegen 11.30 Uhr kurz vor dem Ortsschild Dunzweiler ein älterer, silberfarbener Mercedes-Benz entgegenkam. Nach Angaben der Polizei konnte die Fußgängerin nur durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres vermeiden. Vom Kennzeichen habe sie nur den Teil KUS-GT erkennen können. Hinweise hinsichtlich Fahrers beziehungsweise des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.