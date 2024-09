Zu einem Windpark-Fest lädt der Energieanlagenbauer Prokon für Samstag, 14. September, in den Windpark Langenbach an der Bundesstraße 420 ein. Auf die Besucher warten Infostände zum Thema Ökostrom und Genehmigungsverfahren sowie Fachvorträge aus der Welt der Erneuerbaren Energien. Mit Hüpfburg, Kinderdisko und Dosenwerfen sollen auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen. Am Basteltisch können Windräder, Windlichter und Buttons gestaltet, Ketten aufgefädelt oder Samenkugeln für die Verschönerung des Gartens mitgenommen werden.

Bei einer Verlosung gibt es einen Aufstieg auf eine Windenergieanlage zu gewinnen. Für alle, die den sicheren Boden bevorzugen, wird ein digitaler Aufstieg mithilfe einer VR-Brille angeboten. Neben musikalischer Unterhaltung ist auch für Speis und Trank gesorgt.

Info

Der Parkplatz liegt an der B420, von Konken aus kurz vor der Abfahrt nach Langenbach auf der linken Seite.