Wechsel auf der sportlichen Kommandobrücke beim TuS Glan-Münchweiler. Ab der Saison 2023/2024 übernehmen Oliver Holzer und Tim Gerhardt für das Trio Pawel Wilms, Leutrim Kadrija und Blerim Azemi.

Beim scheidenden Trio hat sich der Verein in einer Mitteilung für die geleistete Arbeit bedankt. Wilms bezeichnet die Aufgabe rückblickend schon jetzt „als eine bereichernde Erfahrung, die mit viel Spaß, aber auch einem enormen Aufwand verbunden war.“ Um ab Juli mehr Zeit für die Familie zu haben, schnürt er zwar die Fußballschuhe weiter für den TuS, gibt aber das Traineramt auf.

Dieses übernehmen dann Holzer (SV Brücken) und Gerhardt, der von der SG Föckelberg/Bosenbach kommt. Holzer tritt beim TuS seine erste Trainerstation ab, Gerhardt war und ist bei den „Föbos“ schon in die Trainerarbeit eingebunden. Holzer habe, wie in der Mitteilung geschrieben wird, nicht lange überlegen müssen, als das Angebot des TuS bei ihm eingegangen sei, zumal er selbst bereits überlegt habe, in die Trainerrolle zu wechseln. Und: „Mit Tim ist ein unheimlich guter Fußballer mit von der Partie.“ Beide haben eine Vergangenheit in der JSG Westrich. Der TuS Glan-Münchweiler ist einer der Stammvereine der Spielgemeinschaft.

Schnelles Umschaltspiel geplant

Holzer hat auch konkrete Vorstellungen, welchen Fußball er ab Sommer sehen will: „Durch Ballgewinne schnelle Umschaltsituationen schaffen, die Offensivaktionen sollen sauber und zielgerichtet zu Ende gespielt werden.“ Allgemein, so schreibt der Verein, sei es die Aufgabe des Duos, „die junge Generation innerhalb der Aktiven fußballerisch weiterzubringen, um so die Zukunft der Abteilung und des Vereins auf ein zuverlässiges Fundament zu stellen“.