Mehr als nur abgelenkt war ein Verkehrsteilnehmer, der am Samstagvormittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Der 56-jährige Fahrer erweckte die Aufmerksamkeit einer Streife, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Als die Beamten ihn zur Verkehrskontrolle anhielten, um ihn auf die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr hinzuweisen, schlug ihnen eine Alkoholfahne entgegen. Er wurde zum Alkoholtest gebeten. Erzeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Für weitere Tests musste er mit zur Dienststelle kommen und blickt nun einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie einem Monat Fahrverbot entgegen.