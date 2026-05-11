Wenn es am Sonntag kurz vor 17 Uhr im Kuseler Nordkreis etwas lauter wurde, hatte das (noch) nichts mit einem gut zwei Stunden später aufziehenden Gewitter zu tun.

Vielmehr dürfte es das Aufploppen diverser Sekt- und Kronkorken gewesen sein, die da auf dem Sportplatz in Hefersweiler nur so von den Flaschen gerissen wurden. Denn mit einem 3:1-Heimerfolg über die dritte Mannschaft des FV Ramstein brachte der SV Hefersweiler die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse unter Dach und Fach. Dennis Heß, Tim Wingender sowie Lukas Hoffmann hatten mit ihren Treffern nach knapp über einer halben Stunde schon frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt. Und nach dem Spiel wurde wohl nicht nur die Nacht zum Tag gemacht.

Vielleicht ist es da auch gar nicht schlecht, wenn der SV am vorletzten Spieltag am kommenden Wochenende noch einmal spielfrei ist, ehe sich die Mannschaft um Coach Sascha Michel zum Saisonfinale am Pfingstsonntag gegen die SpVgg Welchweiler noch einmal auf dem Feld feiern lassen kann. Und ab Anfang August heißt die neue sportliche Heimat dann B-Klasse, das erste Mal seit der Saison 2000/2001. Verdient. Glückwunsch!

A-Klasse KUS-KL Gewitter im Spitzenspiel

Nachdem die TSG Burglichtenberg sich zu Beginn des Jahres in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern eine kleine Schwächephase erlaubt hatte und aus den ersten sieben Spielen im Jahr 2026 gerade einmal sieben Pünktchen geholt hatte, ist die Truppe von Spielertrainer Fabian Schmidt gerade noch rechtzeitig wieder in die Erfolgskurve eingebogen. Jüngst gab es vier Siege in Folge, den letzten am frühen Sonntagabend beim bisherigen Tabellenzweiten SV Kottweiler-Schwanden, wo die Schmidt-Elf mit dem knappsten aller Ergebnisse (1:0) triumphierte und sich somit den Relegationsrang zwei hat zurückerobern können. Janis Huber entschied das Spitzenspiel, welches am Ende der ersten Halbzeit wegen eines Gewitters für gut 20 Minuten unterbrochen werden musste, mit seinem Treffer in der elften Minute frühzeitig für die TSG.

Gestaltet sie nun auch die finalen beiden Spiele gegen den TuS Hohenecken II und beim SSC Landstuhl siegreich, darf sie sich im Hin- und sowie nötigenfalls einem Entscheidungsspiel gegen den Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken (aktuell die SG Weselberg-Linden) um einen weiteren Platz in der Bezirksliga bewerben.