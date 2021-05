165 Liter Schmutzwasser kann die Kuseler Kläranlage maximal aufnehmen – pro Sekunde. Sie ist die größte Kläranlage in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan – und eine nie versiegende Wasserquelle für den Unterlauf des Kuselbachs. Die Arbeit wird nicht nur in den Becken geleistet. Das Herz der Anlage schlägt unter der Erde.

Vier Kläranlagen reinigen das Schmutzwasser, das in der VG Kusel-Altenglan anfällt: Zwei kleine, vor allem der Lage der Dörfer wegen in Herchweiler im Ostertal und in Oberalben, eine in Erdesbach und, die größte, in Kusel. Ein kleiner Teil des Wassers kommt aus dem Saarland: Statt wie früher über die Kläranlage der IWS – Industriewerke Saar entwässert Schwarzerden inzwischen über Kusel – auch das ergibt von der Geografie her Sinn.

130 Kilometer Kanalstrecke und 37 Pumpstationen sind nötig, um das anfallende Schmutzwasser zur jeweiligen Klärung zu transportieren. Regenwasser ist im Mix immer weniger enthalten: In Neubaugebieten wird längst auf getrennte Abflusssysteme für Niederschläge und häusliches Abwasser geachtet.

Auf 19.000 Einwohnerwerte (EWn) sind die Becken im Industriegebiet am Rammelsbach ausgelegt. In der Wasserwirtschaft wird diese rechnerische Größe verwendet, um die Schmutzfracht des Abwassers auszudrücken. Eingerechnet werden sowohl Haushalte als auch Gewerbebetriebe. „In die 19.000 sind aber auch schon derzeit nur geplante Gewerbe- und Neubaugebiete einbezogen“, sagt Werkleiter Kai Becker. Tatsächlich muss die Kuseler Anlage derzeit nur den Schmutz von 17.000 EWn herausfischen.

95 Prozent Reinigungskraft

Sie schafft das zu 95 Prozent, bezogen auf die Schadstoffkonzentration am Zufluss und am Abfluss. Handfester Dreck, der eigentlich nicht ins Abwasser gehört – Feuchttücher, Damenbinden, Plastikteile etwa –, Fett, Stickstoff, Kohlenstoff und Phosphor sowie Sand und Steinchen werden in physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen entfernt: gefiltert, gesiebt, geschoben, gezogen und gepumpt, gebunden, von Bakterien verdaut und als Schlamm abgesetzt, der getrocknet als Dünger auf Felder gebracht werden darf. 2019 wurden laut Werkleiter Becker 4687 Kubikmeter Nassschlamm entwässert und anschließend verwertet. In den Vorjahren fielen auch schon Mengen bis 6500 Kubikmeter an.

Nicht alles, was ins Wasser gelangt, kann aktuell in Kläranlagen abgebaut werden, weil es der Stand der Technik allgemein nicht hergibt. Hormon- und Medikamentenrückstände und Nanopartikel werden in diesem Zusammenhang genannt. Für den abbaubaren Teil werden die Grenzwerte genau überwacht und protokolliert. Im Labor zeigt Betriebsleiter Fehrenz die Glaskolben mit den vorgeschriebenen Wasserproben, den Bildschirm mit computergestützten Werten in Echtzeit, den Ofen für die Schlammproben, die Protokolllisten. Vieles auf der Anlage läuft über Sensoren, bei Auffälligkeiten löst ein Alarm aus. Die Belegschaft arbeitet täglich und rund um die Uhr: „Irgendwer hat immer Bereitschaft“, sagt Fehrenz. Was ihn wurmt: „Wenn Fische sterben, wird fast reflexartig auf Kläranlagen geschaut. Aber unser geklärtes Wasser ist in Trockenzeiten ein stetiger Zufluss für den Kuselbach. Das hilft dem Gewässer doch auch.“ Kusels Abwasser sei vergleichsweise unproblematisch, sagt er. „Das ist ein Vorteil der ländlichen Region.“

Ungewöhnliche Faultürme

Die Schmutzwassermenge, für die Anlage zugelassen ist, sprengt die Vorstellungskraft: Es sind 1,3 Millionen Kubikmeter im Jahr, fast zehn Millionen Badewannenfüllungen. Auch den Wert erreicht die Anlage aber im Realbetrieb nicht. Die Reinigung folgt dem Prinzip von grob nach fein. Große Mitbringsel bleiben schon eingangs im Rechen hängen, Sand wird abgefangen, bevor er die sensible Mechanik der Pumpen angreifen kann. Fette gelangen zur Oberfläche, wo sie abgezogen werden. Phosphor wird unter Zugabe eines Bindestoffs herausgezogen, um alles Organische kümmern sich Bakterien. Die, die Sauerstoff lieben, verrichten ihre Arbeit im Wasser, die, die ohne auskommen, sitzen in den beiden Faultürmen mit einem Grundriss wie ein langgezogenes Stoppschild.

Die Türme sind laut Fehrenz eine Besonderheit. Die Kuseler Anlage sei in den 1950er- und 1960er-Jahren geplant und errichtet worden. „Damals waren Klärtürme in so vergleichsweise kleinen Kläranlagen nicht üblich. Aber hier gab es wohl einen Planer mit Weitsicht.“ Denn das Methangas, das bei der Klärschlammproduktion stets anfällt, als Bakterienpups sozusagen, kann in Kusel aufgefangen werden. Es befeuert inzwischen ein Blockheizkraftwerk, dessen Strom den Bedarf der Kläranlage laut Fehrenz zu 40 bis 50 Prozent deckt. Auch den Wasserbedarf deckt zum Teil geklärtes Wasser aus eigener Produktion.

Unterm Becken sitzt das Herz

All jene Anlagen, die für den reibungslosen Ablauf in den oberirdischen Becken sorgen, sitzen eine Metalltreppe tiefer. Unter den Becken und neben den gigantischen Fundamenten der Türme schieben sich endlos scheinende, dicke und dünne Rohre in blau und schwarz die Wände und Decken entlang. Übermannsgroße Pumpen und Verteilerschränke stehen in Reihen, dazwischen hängen Gehörschutz und Handschuhe. Silbern leuchten die Schieber, rot die Anzeigen von pH-Wert und Temperatur. Bakterien seien Sensibelchen, sagt Fehrenz. „Sie brauchen ideale Bedingungen, dann arbeiten sie schwer, das kann man direkt an den Werten ablesen.“

Der Betriebsleiter weiß um den Eindruck, den der Gang durch den Keller bei Führungen immer macht. Der Wow-Effekt bleibt auch dieses Mal nicht aus. Denn sobald, dieses Mal über Betonstufen, das Tageslicht wieder erreicht ist, wird klar, dass der Gang auch unter der Straße hindurch geführt hat. „Ja, da staunt jeder“, sagt Fehrentz.

