Ein 52 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstag in der Konkener Hauptstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte am Morgen eine 41 Jahre alte Autofahrerin ihr Fahrzeug rückwärts einparken. Dabei übersah sie die Fußgängerin und erfasste diese mit dem ihrem Auto. Sie wurde leicht verletzt, musste aber nicht notärztlich versorgt werden, berichtet die Polizei.