Einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, so schätzt die Polizei, hat ein Unfallflüchtiger begangen. Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Schönenberg-Kübelberg. Dort sei der beschädigte Peugeot 208 ordnungsgemäß angestellt gewesen. Der geflüchtete Fahrer richtete den Schaden wohl an, als er mit seinem blauen Auto ausparkte – dann machte er sich davon. Wie die Polizei sagt: Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, erreicht die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de oder wendet sich an die Polizeiinspektion Kusel, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.