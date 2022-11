Etwa 5500 Euro Sachschaden sind Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall entstanden. Gegen 5.30 Uhr waren zwei Autofahrer hintereinander in der Eistalstraße Richtung Grünstadt unterwegs. Beide wollten laut Polizei nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Bei ausgeschalteter Ampel gilt für die Abbiegenden „Vorfahrt achten“. Der Vorausfahrende hielt deswegen vorschriftsmäßig an. Der Nachfolgende erkannte dies allerdings nicht rechtzeitig und fuhr auf.rhp/abf