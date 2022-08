Nach einem Überholvorgang hat eine 66 Jahre alte Motorradfahrerin die Kontrolle über ihre Maschine verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei Lauterecken am Dienstag mitteilte, war die Frau am Montagnachmittag auf der B420 in Richtung Glanbrücken unterwegs, als sie hinter Offenbach-Hundheim in einer langgezogenen Linkskurve einen Lastwagen überholte. Beim Wiedereinscheren kam sie zu Fall. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon, ihre Maschine vom Typ Ducati wurde allerdings erheblich beschädigt.