An der Gemeindespitze in Schönenberg-Kübelberg wird es eine Änderung geben. Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) hat am Freitag RHEINPFALZ-Informationen bestätigt, wonach der erste Beigeordnete Klaus Gummel, von seinem Amt zurücktreten wird. Wolf sei am Mittwoch von seinem Parteikollegen darüber informiert worden, sein Amt noch bis zum 1. November auszuüben und dann nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Gründe habe Gummel, der am Freitagabend nicht für eine Stellungnahme erreichbar war, in seinem Rücktrittsschreiben nicht genannt.

Der Beigeordnete hatte am Donnerstag darauf hingewiesen, für einen Aushang im CDU-Schaukasten verantwortlich zu sein, der von der SPD-Fraktion des Ortsgemeinderates moniert wurde. In dem Schaukasten hing der RHEINPFALZ-Artikel „Haus am Kohlbach – Kritik mit Folgen“ vom 20. Juli. Darin wird berichtet, dass SPD und FWG gegen ein Mehrgenerationenhaus am Marktplatz sind. Ergänzt wird der Aushang durch die zweifache Anmerkung „Schämt Euch!“ Der Aushang war einer der Gründe dafür, dass die SPD-Fraktion die jüngste Sitzung des Ortsgemeinderates aus Protest verlassen hatte.