Eine leicht verletzte Person und mehrere beschädigte Autos – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der B420 in der Erdesbacher Ortsdurchfahrt ereignete. Wie die Polizei berichtet, war der Unfallverursacher aus Richtung Patersbach kommend in Fahrtrichtung Ulmet unterwegs. In der Zweibrücker Straße habe der Fahrer an einem geparkten Wagen vorbeifahren wollen. Als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam, gelang es dem Autofahrer laut Polizei nicht, hinter dem geparkten Auto zum Stehen zu kommen. Er fuhr auf den Wagen auf und schob diesen auf zwei weitere geparkte Autos. Die Beifahrerin wurde nach Angaben der Polizei durch den Aufprall leicht verletzt. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Altenglan, Erdesbach und Ulmet sicherten die Unfallstelle und beseitigten die auslaufenden Betriebsstoffe. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 29 Einsatzkräfte vor Ort. Die B420 musste kurzzeitig gesperrt werden.